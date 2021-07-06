Cristiano Ronaldo'nun Juventus belirsizliği
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
İtalya basınındai Juventus'un 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan maaş yükü nedeniyle kurtulmak istediği iddia ediliyordu.
Juventus'un sportif direktörü Cherubini, bu iddialar için "Ne ondan ne de Juventus’tan transfer olmasına yönelik herhangi bir belirti var. Juventus formasıyla son sezonunda 44 maça çıkıp, 36 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tatil dönemi biter bitmez takıma katılacağı için mutluyuz." demişti.
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre göre ise; Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın Juventus ile olan sözleşmesinin 2023'e kadar uzatılması için baskı yapmaya devam ediyor.
Juventus'un bu teklife Portekizli yıldızın maaş yükü nedeniyle sıcak bakmayacağı düşünülüyor.
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