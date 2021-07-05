Konyaspor, Soner Dikmen ile sözleşme imzaladı
Konyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Soner Dikmen ile sözleşme imzaladı.
Kendisini yeşil-beyazlı kulübe iki yıllığına bağlayan imzayı atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah hem Konyaspor camiası, hem de benim adıma hayırlı olur. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Aynı zamanda heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımın bazılarıyla tanışma imkânı buldum. Hoca da dahil, herkes çok sıcakkanlı. Tesisler ve stadyumu görünce Konyaspor'un ne denli büyük bir camia olduğunu, gelir gelmez ilk dakikadan itibaren anladım. İnşallah taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon daha iyi bir Konyaspor izletiriz."
Konyaspor, Gençlerbirliği'nde geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Dikmen'in 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
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