Adana Demirspor Murat Sancak: Bruma transfer listemizde yok

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları ve Bruma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:53
Adana Demirspor Murat Sancak: Bruma transfer listemizde yok
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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti.


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