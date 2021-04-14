Cübbeli Ahmet'ten kızının düğününe ilişkin açıklama

14 Nisan 2021 Çarşamba, 10:07

Haber Global televizyon kanalında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kızının düğünündeki kalabalığa yönelik getirilen eleştirilere yanıt verdi.





Cübbeli Ahmet, "Düğünü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı" dedi.

'BEN İKİ MASKE TAKTIM BİR KÖŞEYE OTURDUM'

Cübbeli Ahmet, ''İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. Ben mecbur gideceğim kızımın düğününe" ifadelerini kullandı.