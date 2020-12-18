Cübbeli, skandal ifadeler ile tepki çeken 'Ebubekirleri' savundu
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet lakabıyla bilinen, İsmailağa Cemaati’nin ekran yüzü Ahmet Mahmut üniversiteliler ile ilgili “fuhuş evi gibi” diyen Ebubekir Sofuoğlu ve Diyanete, “Cüneyt Akman ile Yılmaz Özdil’in cenazesini camiye sokmayın” çağrısı yapan Ebubekir Sifil’e sahip çıktı.
Cübbeli Ahmet, Ebubekir Sifil ve Ebubekir Sofuoğlu’na sahip çıktı. Cübbeli sosyal medya hesabından art arda yaptığı iki paylaşımda, önce “Ebubekir Sofuoğlu'na hakârete varır derecede saldıran İslâmî(!) bürokrasi, "Kur'an Allâh'ın kelâmı değildir!" diyen M. Öztürk'e niçin zerre kadar tepki göstermedi?” diyerek hem Sofuoğlu’na destek verdi hem de İlahiyatçı Mustafa Öztürk’ü bir kez daha hedef aldı.
Daha sonra Ebubekir Sifil ile ilgili de paylaşım yapan Cübbeli, “Ebubekir Sifil Hoca'nın dediği gibi; "Namazla alay edenin namazı kılınmaz” ifadelerini kullandı ve “Ebubekir Sifil yalnız değildir” etkitekini kullandı.
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