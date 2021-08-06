06 Ağustos 2021 Cuma, 10:03

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, aşı tartışmalarına katıldı.

Sosyal emdya hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, , iki doz aşı olduğunu söyledi. Muhafazakar camidaki aşı tartışmalarına dikkat çeken Ünlü, "Mutlakâ aşı olalım! Aşı olmayanları da bu husûsta uyaralım!" dedi.

Ünlü devamında, "Bu husu^sta din adamları ve kanaat o¨nderleri de vazi^felerini yapsınlar, zi^ra^ bu mesu^liyetli bir is¸tir." ifadelerini kullandı.