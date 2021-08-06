"Cübbeli"den aşı kararı
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, aşı tartışmalarına katıldı.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, aşı tartışmalarına katıldı.
Sosyal emdya hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, , iki doz aşı olduğunu söyledi. Muhafazakar camidaki aşı tartışmalarına dikkat çeken Ünlü, "Mutlakâ aşı olalım! Aşı olmayanları da bu husûsta uyaralım!" dedi.
Ünlü devamında, "Bu husu^sta din adamları ve kanaat o¨nderleri de vazi^felerini yapsınlar, zi^ra^ bu mesu^liyetli bir is¸tir." ifadelerini kullandı.
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