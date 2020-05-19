Cumhur İttifakı'ndan 19 Mayıs krizi

19 Mayıs 2020 Salı, 09:22

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarında Padişah Vahdettin ve Damat Ferit’in öne çıkarılmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek çok sert bir mesaj yayımladı.

Yıldıray Çiçek, “Bazıları da Atatürk’e direkt düşmanlıklarını gösteremedikleri için yurt dışına kaçan hain Damat Ferit’in ve İngilizlere sığınan Vahdettin’in hainlikleri hakkında o kadar tarihi delil olmasına rağmen milli kahraman olarak anıyorlar. Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer!” diye yazdı.

KUZU VAHDETTİN'İ ANDI

Sabah’ın tartışmaya yaratan 19 Mayıs afişinden sonra AKP eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, 19 Mayıs mesajında Sultan Vahdettin'i andı.

AKP’li Kuzu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum."



