Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Beyaz Baretliler’e teşekkür etti

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, süren orman yangınlarına destek sağlayan ülke ve kurumlara önceki gün sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile teşekkür etti. Ancak Erdoğan’ın teşekkür ettiği ülke ve kurumların logoları arasında Beyaz Miğferler ya da diğer bir adıyla Beyaz Baretliler’in de logosu yer aldı.

Resmi adı ile “Suriye Sivil Savunması” olarak bilinen organizasyon, Suriye iç savaşının ardından 2014’te kuruldu. Suriye, Rusya ve İran tarafından “terörist grup” olarak tanımlanan Beyaz Miğferler’in kurucusu ise 2019’da İstanbul’da ölü olarak bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier. Le Mesurier’e, “Suriye’deki sivil savunma hizmetleri ve Suriyeli sivillerin korunmasına yaptığı katkılar” nedeniyle 2016’da, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.

KURGU VİDEOLAR

Suriye’de gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmaları yapan ve “sivil toplum kuruluşu” olarak tanıtılan Beyaz Miğferler, daha çok kurmaca video ve fotoğraflar ile biliniyor. Organizasyon, Suriye’de, “Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimi tarafından kimyasal silah kullanıldığı” iddialarının kaynaklarından biri olmuş; 2018’de Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin bir hastanede çekildiği öne sürülen görüntüler yayımlamış ancak bu görüntülerin daha sonra kurgu olduğu ortaya çıkmıştı. Organizasyon, daha sonra yine sahte olduğu ortaya çıkan “Bebekler öldürüldü, okullar bombalandı” gibi iddialara ilişkin kurmaca görsel ve videolar servis etmişti.

Mesajını Türkçe ve İngilizce olarak paylaşan Erdoğan, “Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. l ANKARA