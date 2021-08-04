Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın, büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber yayınına çıkarak 9 gündür süren yangınlarla ilgili konuştu.

Erdoğan, "Aşırı bir rüzgar olmasa söndürmek daha kolay olacak," dedi. Erdoğan, “Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız" diyerek dünyadaki diğer yangınları sıralamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yangınlarda 8.gün ve şiddetiyle devam ediyor. Yangınlardan dolayı otellerde kalanlar tahliye edildi.Deniz ve karadan boşaltma işlemleri yapıldı. Orman yangınlarında bu yıl artış yaşandı. Türkiye'de 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında.İklim koşullarının getirdiği bir durum söz konusu

Orman yangınlarıyla mücadele şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor.

Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Bakanlarıma dönmeyin, bölgede çalışın talimatı verdim

"AŞIRI RÜZGAR OLMASA SÖNDÜRMEK KOLAY"

Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunalarla mcücadele etmiyoruz.

"YANGIN BELEDİYELERİN BİRİNCİ SORUMLULUĞUDUR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.

"YALAN TERÖRÜ ESTİRİLİYOR"

Yalan terörü estiriliyor, şu an bölgede 20 uçak var. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır"

YANAN ALANLAR İMARA AÇILACAĞI İDDİASI

Yanan alanların imara açılacağı iddiası hakkında konuşan Erdoğan, "Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok" ifadelerini kullandı.