Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Bir saat süren baş başa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Başkanımız Burak Elmas hatıra fotoğrafı çekildiler."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Bir saat süren baş başa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Başkanımız Burak Elmas hatıra fotoğrafı çekildiler. pic.twitter.com/QjREhrBLzn