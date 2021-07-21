Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.

GALATASARAY PSV İLE KARŞILAŞIYOR

PSV Eindhoven’ın ev sahipliğinde Philips Standı’nda oynanacak maç 22.00’de başlayacak ve maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Fernandez yönetecek. Karşılaşma TV8’den yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Hollanda Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Donyell Malen ve Denzel Dumfries, takıma geç katıldıkları için bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray’da koronavirüs tedavileri devam eden iki oyuncuya ek olarak, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan bugün sahada olamayacak.

GALATASARAY VE PSV 7. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde altı kez karşılaşmıştı. Oynanan altı maçın dördünde PSV Eindhoven, ikisinde ise Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılmıştı.