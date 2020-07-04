Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade edilmeyecek!

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GERİ ÇEVRİLMEDİ"

"Aldığımız tedbirler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Koronavirüsle mücadelemize Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin de çok büyük katkıları oldu. Hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. Sağlık çalışanlarının maske bile bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilip Türk firmalarınca üretilen solunum cihazlarını da yapmış olduk. Şimdi bu cihazların ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

"ADIMLARIMIZI BUNA GÖRE ATMAK ZORUNDAYIZ"

Dünya bir sağlık krizinin ötesinde sosyal, ekonomik ve beşeri boyutları olan bir meseleyle karşı karşıyadır. Böyle devasa bir sorunla mücadele etmek elbette kolay değildir. Aşı çalışmalarında ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımız anlaşılıyor. Adımlarımızı buna göre atmak zorundayız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi salgınla mücadelenin en başarılı yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ettirirken virüsün bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor.

"GELİN ŞU SİGARAYI BIRAKIN"

İster kapalı, ister açık bütün vatandaşlarıma diyorum ki gelin şu sigarayı da bırakın. Ve bilin ki bu sigara da koronanın en önemli etkenlerinden birisidir.

"İSTANBUL'DA KESİNLİKLE BUNA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda köşede yürürken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak ihmalkar davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya pişmanlıktır. Kontrollü şekilde hayatı normalleştirirken tedbiri elden bırakmayacağız. Vatandaşları kurallara riayet etmeye davet ediyorum."