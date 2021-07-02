Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Muhalefetin insafına bırakamayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi ve sorulara yanıt verdi.

Erdoğan, Tartışmalı Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi muhalefetin insafına bırakamayız. Bizim Kanal İstanbul ile hedefimiz birinci derecede; 1- çevre tehdidinin ortadan kaldırılması, 2- İstanbul'daki bugüne kadar yaşanmış bütün kazalardan büyük oranda kurtulmak. 3- Çok daha sağlıklı bir deniz trafiğini sağlamak. Bir diğer adım burada limanlarla, marinalarla bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak. Bunu parmakla gösterilir hale getireceğiz. Bu konuda muhalefetin yaklaşım tarzları çok çok çirkin" ifadelerini kullandı.