Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar, Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis'in Mavi Vatan sınırları içerisindeki çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Oktay, "Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm konularda, iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur. Türkiye’nin dostluğu değerlidir, bilen için" dedi.
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