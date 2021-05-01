Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bakanlıklarda bakan yardımcısı atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan iki bakanlığın bakan yardımcılığına atamalar yapıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na İsmail Ergüneş;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Ahmet Erdem;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Lutfihak Alpkan atanırken
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevden alındı.
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