Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk,"Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık" dedi.
Bakan Selçuk, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de” ifadelerini kullandı.
Telafide yeni dönem başlıyor...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 5, 2021
Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı?
Biz hazırlığımızı yaptık.
TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı.
Hangi gün, hangi saatte hepsi https://t.co/YMO6anA2o4’de… pic.twitter.com/pvSqiaS9wR
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