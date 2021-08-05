Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

05 Ağustos 2021 Perşembe, 19:53

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk,"Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık" dedi.

Bakan Selçuk, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de” ifadelerini kullandı.