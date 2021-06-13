Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları görüşüldü. Köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.

Öte yandan Biden yönetimi S-400 baskısını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini satın almasının Ankara’nın NATO taahhütleriyle çeliştiğini savundu. Price, S-400’lerin İncirlik Hava Üssü’ne konuşlandırılması hakkındaki soruyu ise “Türkiye’nin S-400 sistemlerini elde tutmasına istekli olduğumuza dair hiçbir sinyal vermedik” diyerek cevapladı.