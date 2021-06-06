İbrahim Kalın: "Kızıl tehlike" yerine "Yeşil tehlike" icat edildi

06 Haziran 2021 Pazar, 01:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SBB TV canlı yayınına konuk oldu.

İbrahim Kalın, Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin ve Eğitimci Yazar Ali Bedir’in İslamofobi’ye yönelik sorularına yanıt verdi.

Kalın İslamofobi'yle ilgili, “Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya sona erdi. Tek kutuplu dünyaya geçerken ‘kızıl tehlike’nin yerine bir başka tehdit konulması gerekiyordu. Bunun içinde ‘yeşil tehlike’ diye bir şey icat edildi. Bütün meseleyi onlar üzerinden bir günah keçisi üzerinden çözülmeye çalışıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalın şunları söyledi:

"Müslümanların mesela diyelim ki kendi inançlarına, dinlerine, adetlerine geleneklerine sahip çıkmalarını sorun olarak görüyorlar. Halbuki buna karşı yapılması gereken şey, diyelim ki bir Hristiyan açısından kilise açısından; Müslümanları ayıplamak yerine onların da kendi gelenek ve adetlerine, inançlarına sahip çıkmaları olmalıdır. Bunu yerine kolay yolun tercih edildiğini görüyoruz. Küresel düzlemde de şundan bahsedildi hep. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya sona erdi. Tek kutuplu dünyaya geçerken ‘kızıl tehlike’nin yerine bir başka tehdit konulması gerekiyordu. Bunun içinde ‘yeşil tehlike’ diye bir şey icat edildi. Onlarca yılda bunlar konuşuldu. İşlendi. Ve 90’lı yıllarda Huntington’ın ondan hemen önce aslında Bernard Lewis’in ortaya attığı Medeniyetler Çatışması tezi bütün bu algıları daha da tetikledi. Burada Batı Medeniyeti kendi iç sorunlarını kendisiyle ciddi bir muhasebe yaparak çözmek yerine bunu ötekinin suçlanması ötekinin öcüleştirilmesi ötekinin şeytanileştirilmesi üzerine yapmaya çalıştı."