Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği'nin kapsam dışı bırakıldığı genelgede ne var?
Kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tasarruf tedbirlerinde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği'nin kapsam dışı bırakıldığı genelgede ne var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında araç kullanımından cep telefonu faturalarına, gazete ilanlarından davet ve etkinlik organizasyonuna kadar çok sayıda kalemde yapılacak kesintinin ayrıntıları yer alıyor.
Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları da kapsıyor.
Kapsam dışı bırakılan kurumlar hangileri?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgenin dışında bırakıldı.
2018 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın altında Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere beş idari birim bulunuyor.
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