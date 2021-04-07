Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi ve eski Meclis Başkanı Çiçek’ten, ‘cüppeli amiral’ tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, “tekkeye giden amiral” görüntüsüne ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.
Görüntüleri doğru bulmadığını vurgulayan Çiçek, “Belli bir kurumda görev yapıyorsanız, oranın şartlarına, kurallarına, kaidelerine uymak mecburiyetindesiniz” dedi. 15 Temmuz darbe girişimini anımsatan Çiçek, “Birtakım din kisvesi altındaki bazı grupların milletin başına ne bela açtığını gördük. Bu belayı daha def edememişken, aynı anlama gelebilecek bir kısım davranışlar doğru değil. Yeterli dersleri daha çıkarmadığımız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Konuyu askerlik özelinde de değerlendiren Çiçek, “Askerlik, belli kurallara, disiplinlere uyma mecburiyeti olan bir meslektir. Aksi takdirde askerlik olmaz, orası bir fikir, düşünce kulübü gibi olur. O zaman da disiplin kalmaz. Ben şahsen doğru bulmam. Uymuyorsa, evvela verdiği sözde durmuyor. İkincisi, Türkiye bunca sıkıntı içerisindeyken yerli yersiz tartışmalara da kaynak teşkil ediyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, bu sürecin sıkıntılarını da hesaba katarak, herkes sorumlu davranmalı, sorunlu davranmamalı” dedi.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti