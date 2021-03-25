Teğmen olduğu iddia edildi: Tepki çeken Cübbeli paylaşımları
Sosyal medya hesabı Facebook'ta açıkça tarikat propagandası yapan S.T isimli bir kişinin teğmen olarak göreve başladığı iddia edildi. Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları’na giriş yönetmeliğindeki “yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü faaliyetlerde bulunmamış olma” şartı kaldırılmıştı.
Sosyal medya hesabı Facebook'ta açıkça tarikat propagandası yapan S.T isimli bir kişinin teğmen olarak göreve başladığı iddia edildi.
S.T'nin geçen yıl sonunda Harp Okulundan mezun olduğu öne sürüldü. Facebook hesabının profil resminde “Tek yol İslam” yazısı yer alan S.T’nin, Kurtuluş Savaşı kahramanı 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında da hakaret içeren paylaşım yaptığı öğrenildi.
Kamuoyu tarafından “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün konuşmalarını sık sık paylaşan teğmen S.T’nin güvenlik soruşturmasını geçerek Harp Okuluna nasıl girdiği ve mezun olduğu ise henüz bilinmiyor.
Odatv’nin haberine göre, S.T ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın nasıl tutum alacağı ise merak konusu.
“İRTİCAİ FAALİYET” YÖNETMELİKTEN ÇIKARILMIŞTI
Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları’na giriş yönetmeliğindeki “yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü faaliyetlerde bulunmamış olma” şartı kaldırılmıştı.
Resmi gazete yayımlanan yeni yönetmeliğe göre askeri okullara giren öğrencilerinde aran şartlar arasına “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak” eklenmişti.
Daha önceki yönetmelikte ise bu şart şöyleydi: “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması.”
İşte o paylaşımlarından bazıları:
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