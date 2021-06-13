Cumhurbaşkanlığına, Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
13 Haziran 2021 Pazar, 02:43
Cumhurbaşkanlığına, Fuat Oktay vekalet edecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Tezkereye göre, Erdoğan, 13-16 Haziran'da Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.


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