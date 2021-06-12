CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a sert cevap: Millet aç, nankör arıyorsan aynaya bak

12 Haziran 2021 Cumartesi, 14:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerine, "Evet millet aç kardeşim. Sen inanmasan da aç, görmesen de aç. Gözün var görmüyor, kulağın var duymuyor ama millet aç… Kalk o koltuktan, yerine gelenler bak nasıl doyuracak göreceksin” yanıtını verdi.





CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın "Nankör" ifadesi için de, "Bu millet 19 yıldır sana oy veriyor. 19 yıldır iktidarsın, asıl nankör sensin. Nankör arıyorsan aynaya bak” sözleriyle sert tepki gösterdi.

"BİR DEVLET ADAMININ ASLA SÖYLEMEYECEĞİ ŞEYLER SÖYLÜYOR"



Hükümet iyice şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Sorular soruyoruz, sorulara cevap veremiyor. Cevap veremediği gibi de artık iradesini o kadar kaybetti ki; tuhaf tuhaf bir siyasetçinin söylemeyeceği bir devlet adamının asla söylemeyeceği şeyler söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce çıktı dedi ki; ‘Millet aç diyorsunuz millet açsa siz doyurun.’ Bunu söyledi. Yani ben ilk duyduğumda acaba yanılıyor muyum, yanlış mı duydum dedim. Bir Cumhurbaşkanı bir siyasetçi bir devlet adamı böyle bir şey söyler mi? Söyledi.

"SEN İNANMASAN DA AÇ, GÖRMESEN DE AÇ"

Evet millet aç kardeşim. Sen inanmasan da aç, görmesen de aç. Gözün var görmüyor, kulağın var duymuyor ama millet aç. Milletin aç olduğunu görmek istiyorsan bırak Saray’ı gel Zonguldak’a. 11 yaşında çocuğu dinle. 11 yaşındaki çocuğa soruyorlar ‘Hayalin ne?’ diyorlar. Çocuk hayallerini bırakmış. Diyor ki; ‘Eve yemek götürebilmek.’ Yavruların, çocukların hayalini çaldınız. Bir de lafa gelince ‘Millet aç değil’ diyor.

Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, pandemi sürecinde milletin yanında oldu. 2 milyar 500 milyonluk nakdi destek verdi. Binlerce yüzbinlerce insana gıda yardımı yaptı. Evet millet aç ve sen doyuramıyorsun. Kalk o koltuktan, yerine gelenler bak nasıl doyuracak göreceksin.

“NANKÖR OLAN SENSİN SAYIN CUMHURBAŞKANI”

Bir de diyor ki; ‘Nankör.’ Millet nankör denmez. Bir Cumhurbaşkanı, bir siyasetçi millete nankör diyemez. Diyorsa iradesini kaybetmiştir. Bu millet 19 yıldır sana oy veriyor. 19 yıldır iktidarsın, asıl nankör sensin. Nankör arıyorsan aynaya bak. Nankör olan sensin Sayın Cumhurbaşkanı. Daha ne yapacak bu millet sana. Oy istedin, oy verdi sana. Han, hamam, kat, yat, gemicikler, saraylar her şeyi bu millet sana verdi. Kasımpaşa’dan çıkmıştın. 'Bir yüzükten başka bir şeyim yok' diyordun. Şimdi maşallah her şeyin var. Bir de bunları sana veren millete nankör diyorsun. Yazıklar olsun sana. Bu millet kendisiyle inatlaşan ve kendisine hakaret edenlere gereken cevabı da sandıkta verir. Vermiştir. Sana da verecek cevabını.

“YAZIKLAR OLSUN DEMEKTEN BAŞKA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK”

Üzülüyor insan. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da vatandaşına nankör der mi? İyice rotasını kaybetti Cumhurbaşkanı. Ne yapacağını şaşırdı. Oyların düştüğünü görüyor acziyete düşüyor. Sorulara cevap veremiyor. ‘128 milyar dolar nerede?’ diye soruyoruz cevap yok. ‘10 bin dolar alan rüşvetçi siyasetçi kim, nerede?’ diyoruz cevap yok. ‘Damat nerede?’ diyoruz; tık yok, cevap yok. Yıldırım Demirören’e verilen 750 milyon dolarlık kredi nerede? diyoruz cevap yok. Biz sordukça milleti nankörlükle suçluyor. Biz sordukça başka şeyler söylüyor. Yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok.

CEMİL ÇİÇEK'İN 'PEKER' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ‘çanta dolusu para’ açıklamasına tepki gösterdiğini hatırlatan Öztunç, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Cemil Çiçek bunu millete söyleme bunu Erdoğan’a söyle. Sen onun Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesisin. Siz o YİK'de ne yapıyorsunuz? Tavla mı oynuyorsunuz. Çay kahve mi içiyorsunuz. Bunları Tayyip Erdoğan’a söyle. De ki; bunlar çok önemli iddialar. Yoksa tribüne oynama Sayın Cemil Çiçek. ‘Ben millete söylerim, Erdoğan sen anla diyorsa o ayrı. Onu da açık yüreklilikle söylemesi gerekir. Biz cesaretle bu tip konuların üzerine girmeye devam edeceğiz. En geç 2023’te yapılacak bir seçimle Millet ittifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geliyoruz. Bunu herkes görüyor. Tayyip Erdoğan’da gördüğü için, çıldırıyor, deliriyor. O yüzden böyle saldırganlaşıyor, acziyete düşüyor.