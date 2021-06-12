MHP'ye yakın Türk Eğitim-Sen'den Erdoğan'a: Daha ne söyleyelim ki!
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir okula teklif edilecek müdür yardımcısı için bile siyasi parti referansı beklendiğini belirtip AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi: "Vay eğitimimizin haline!"
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarına yapılacak atamalarda ehliyet ve liyakat anlayışının yerini AKP referansının aldığına dair iddialar birçok defa muhalefet partilerinin temsilcileri tarafından dile getiriliyordu.
MEB'de sözkonusu partizan anlayışın geldiği nokta, bu kez çok dikkat çekici bir adresten, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen tarafından ortaya konuldu.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir il milli eğitim müdürü, proje okuluna teklif edilecek müdür yardımcısı için siyasi parti il başkanından referans bekliyorsa vay eğitimimizin haline!"
"Sınavla öğrenci alan okullarımıza, referansla yönetici atıyoruz? Daha ne söyleyelim ki!" diyen Geylan paylaşımını, AKP'li Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakanlığı hesaplarını etiketleyerek bitirdi.
İşte o paylaşım:
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