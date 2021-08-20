Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu
Cumartesi günlerini yeni klasiği Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da sizlerle... Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. İşte Cumhuriyet Cumartesi'de bu hafta...
Oyuncu Yiğit Özşener Elif Tokbay’a konuştu: “Mutlu değil, anlamlı bir hayatın derdindeyim…”
Kendisi de iki yangın atlatmış yazar, Ebru D. Değirmenci’ye verdiği söyleşide soruyor: Dünyanın bir yeri acıyorsa senin de bir yerin acıyor mu?
Fatih Türkmenoğlu: Yaranızı sarmak için sanata sarılın
Plak meraklılarına adresler, Şehriban Kıraç’ın teknoloji köşesinde…
Elif Aktuğ, Metin Akpınar belgeselini değerlendirdi: Görünen o ki Metin Akpınar markası tutkuyla yaşanan bir ömrün neticesi…
Taylan Kümeli’den ipuçları: Paketli gıdayı azaltmanın 10 yolu
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Psikoloji, Astroloji, Bu Senin Hakkın, Ajanda, Stil ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun…
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