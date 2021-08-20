Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu

20 Ağustos 2021 Cuma, 18:15

Oyuncu Yiğit Özşener Elif Tokbay’a konuştu: “Mutlu değil, anlamlı bir hayatın derdindeyim…”

Kendisi de iki yangın atlatmış yazar, Ebru D. Değirmenci’ye verdiği söyleşide soruyor: Dünyanın bir yeri acıyorsa senin de bir yerin acıyor mu?

Fatih Türkmenoğlu: Yaranızı sarmak için sanata sarılın

Plak meraklılarına adresler, Şehriban Kıraç’ın teknoloji köşesinde…

Elif Aktuğ, Metin Akpınar belgeselini değerlendirdi: Görünen o ki Metin Akpınar markası tutkuyla yaşanan bir ömrün neticesi…

Taylan Kümeli’den ipuçları: Paketli gıdayı azaltmanın 10 yolu

Şerefiye Sarnıcı’nda üç boyutlu gezinti

Başak Bıçak yazdı: Bu dünyanın Aden’den ne farkı var ki?

Psikoloji, Astroloji, Bu Senin Hakkın, Ajanda, Stil ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun…