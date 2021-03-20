Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle

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Cumhuriyet Pazar'da bu hafta, yeni dizisi 'Acans'la ekranlara dönen oyuncu Derya Alabora var. Alabora ile pandemiden kadın haklarına, oyunculuktan hayata uzanan keyifli bir sohbete imza attık.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 12:42
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Emrah Kolukısa'dan, stand-up'çı Lesli Karavil 

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Başkentin üçüncü kuşak 'politik gömlekçisi' Muhammet Batak

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