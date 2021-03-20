Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle
Cumhuriyet Pazar'da bu hafta, yeni dizisi 'Acans'la ekranlara dönen oyuncu Derya Alabora var. Alabora ile pandemiden kadın haklarına, oyunculuktan hayata uzanan keyifli bir sohbete imza attık.
Ataol Behramoğlu'ndan, Tanpınar'ın 'Mahur Beste'si
Mustafa K. Erdemol'dan, şifa merkezi restoranlar
Özge Mumcu Aybars'tan, aşırı sağ, Qanon ve komplo teorileri
Elçin Poyrazlar'dan, kıskançlıktan doğan kötülük
Emrah Kolukısa'dan, stand-up'çı Lesli Karavil
Yanardağ faaliyetiyle gündemdeki Etna
Başkentin üçüncü kuşak 'politik gömlekçisi' Muhammet Batak
Çocuklar için ekolojik okuryazarlık
Diyet motivasyonunu arttıracak öneriler
Etna turizm merkezi
Kendini bilme yolculuğu
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
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