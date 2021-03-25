Hulusi Akar: "Yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından “İrtica ”koşulunun kaldırılması üzerine açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından “İrtica ”koşulunun kaldırılması üzerine açıklamada bulundu. Hulusi Akar, "İrticaya yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil. Değişiklik yönetmeliği daha etkin hale getirme çabası" dedi.
TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından “İrtica ”koşulunun kaldırılmasına tepki göstermişti.
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