Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu...
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Bir süredir Bozcaada’da yaşayan sanatçı Feridun Düzağaç Ayça Han’ın sorularını yanıtladı. Düzağaç “Yaşadığım her yerin ‘Feridun Abi’si olmayı başardım ve bunu şarkı yazarı ‘ünlü F.D.’ olmaktan her zaman daha değerli buldum. Yaşadığınız hayat böyle anlamlı oluyor” diyor.
Mustafa Kemal Erdemol’dan, Tarihe geçmiş tokat protestoları...
Ülker İnce’den, Genç kalemler...
Elçin Poyrazlar’dan, Aşının ardından yeni ben...
Moleküler genetik, bitki biyoteknolojisi, biyotik strese karşı tarımsal iyileştirme gibi konularda araştırmalar yürüten Dr. Bahar Soğutmaz, Hilal Köse’ye konuştu.
Deniz Ülkütekin usta oyuncu Ayşe Tunaboylu ile sohbet etti.
Emrah Kolukısa, müzikalinden beyazperdeye uyarlanan “In The Heights”ı yazdı.
Figen Atalay ‘ilgili babalık yaklaşımı’nı anlattı.
Sibel Bahçetepe’den koronavirüs pandemisinde kaygı.
Ahmet Ümit’in en sevdiği 5 Arkeoloji Müzesi.
Dünyanın ilk Cittaslow Metropol kenti ilan edilen İzmir.
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.
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