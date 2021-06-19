Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu...

19 Haziran 2021 Cumartesi, 14:07

Bir süredir Bozcaada’da yaşayan sanatçı Feridun Düzağaç Ayça Han’ın sorularını yanıtladı. Düzağaç “Yaşadığım her yerin ‘Feridun Abi’si olmayı başardım ve bunu şarkı yazarı ‘ünlü F.D.’ olmaktan her zaman daha değerli buldum. Yaşadığınız hayat böyle anlamlı oluyor” diyor.

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