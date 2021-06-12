Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle bu hafta da sizlerle

12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:55

Müzisyen Serra Arıtürk Aşkın Tarifi ile yeni başlayan oyunculuk deneyimini Deniz Ülkütekin'e anlattı. Yeni albümleri Bize Özel'i yayımlayan Flört üyeleri ile Emrah Kolukısa konuştu.

Ataol Behramoğlu'ndan Uldis Berzins...

Mustafa K. Erdemol 99 yaşında hayata veda eden eğitimçi, yazar Chanie Rosenberg'i yazdı.

Vecdi Seviğ: Darga ve usta işi pilavlar

Gazeteci Ercan Öztürk'le yeni kitabı "Bir Cinayetin Aslı".

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Aslı Dağıstanlı Aysev: İnanması zor ama...

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