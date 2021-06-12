Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle bu hafta da sizlerle
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Müzisyen Serra Arıtürk Aşkın Tarifi ile yeni başlayan oyunculuk deneyimini Deniz Ülkütekin'e anlattı. Yeni albümleri Bize Özel'i yayımlayan Flört üyeleri ile Emrah Kolukısa konuştu.
Ataol Behramoğlu'ndan Uldis Berzins...
Mustafa K. Erdemol 99 yaşında hayata veda eden eğitimçi, yazar Chanie Rosenberg'i yazdı.
Vecdi Seviğ: Darga ve usta işi pilavlar
Gazeteci Ercan Öztürk'le yeni kitabı "Bir Cinayetin Aslı".
Figen Atalay: Matematik fobi olmasın
Merve Saatçi: Sofralardaki şeker tuzakları
Dijital insan Aypera
Hale Sargın'la sıra dışı Kolombiya tatili
Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri
Haftanın sanat ajandası
The Conjuring (Korku Seansı) ve Saw (Testere) serilerinin en son filmleri...
Otobüstekiler
Aslı Dağıstanlı Aysev: İnanması zor ama...
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