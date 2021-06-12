Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle bu hafta da sizlerle

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:55
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Müzisyen Serra Arıtürk Aşkın Tarifi ile yeni başlayan oyunculuk deneyimini Deniz Ülkütekin'e anlattı. Yeni albümleri Bize Özel'i yayımlayan Flört üyeleri ile Emrah Kolukısa konuştu. 

Ataol Behramoğlu'ndan Uldis Berzins...

Mustafa K. Erdemol 99 yaşında hayata veda eden eğitimçi, yazar Chanie Rosenberg'i yazdı.

Vecdi Seviğ: Darga ve usta işi pilavlar

Gazeteci Ercan Öztürk'le yeni kitabı "Bir Cinayetin Aslı".

Figen Atalay: Matematik fobi olmasın

Merve Saatçi: Sofralardaki şeker tuzakları

Dijital insan Aypera

Hale Sargın'la sıra dışı Kolombiya tatili

Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri 

Haftanın sanat ajandası

The Conjuring (Korku Seansı) ve Saw (Testere) serilerinin en son filmleri...

Otobüstekiler 

Aslı Dağıstanlı Aysev: İnanması zor ama...

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