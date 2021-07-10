Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor...
Müziğiyle ve aktivist yönüyle gönüllere taht kuran Kalben, Hilal Köse’nin sorularını yanıtladı.
Zülal Kalkandelen’le yeni kitabı “Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü” kitabını konuştuk.
Sanat tarihçisi Lalehan Utkan, Hatay’ı yazdı.
Ataol Behramoğlu’ndan yaz,
Mustafa K. Erdemol’dan Biden’in diz çökmesi,
Emrah Kolukısa’dan korku serisi Fear Street’,
Figen Atalay’la rehber odası,
Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri,
Vecdi Seviğ’den La Fontaine ve peynir, yaşlı hakları, öfke kontrolü,
Sanatta bu hafta,
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın!
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