Cumhuriyet’in duyurduğu ikinci konut ihalesinin de detayları ortaya çıktı

09 Eylül 2021 Perşembe, 02:00

Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilecek “Yenişehir”in imar planları hazırlanmıştı. Kanalın etrafında kurulacak yeni şehrin 3 etaptan oluşan planlarıyla birlikte çoğunluğu tarla alanlarından oluşan bölge imara açılmıştı. En çok tartışılan arazilerden biri de proje güzergâhında yer alan Arnavutköy, Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 970 bin 300 metrekarelik mera olarak kullanılan araziydi. Bu arazi planlarla konut - ticaret alanına dönüştü. TOKİ’nin sessiz sedasız söz konusu mera arazisinin de içinde bulunduğu kanal manzaralı arazilere ilişkin ihale ilanı yayımladığını ortaya çıkarmıştık.

6 Ekim tarihinde yapılacak “Arnavutköy ilçesi, 1. Etap 540 konut ve 8 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi”nin dosyasında yer alan “zemin ve temel etüdü veri raporu”nda bölgeye yapılmak istenen projenin ayrıntıları da belli olmuştu. Raporda söz konusu arazilerin İstanbul imar planı paftalarında imarlı olduğu belirtiliyor ancak araziler Tapu ve Kadastro kayıtlarında hâlâ “ham toprak” ve “tarla” olarak görünüyor.

Son olarak TOKİ’nin saklanan “Arnavutköy İlçesi 2. Etap 485 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adındaki ikinci etap için çıkılan ihalenin ayrıntıları ortaya çıktı. Haberimizin ardından ihalenin bilgileri resmi siteye yüklendi. Buna göre ihale 7 Ekim’de yapılacak. Yer tesliminin ardından işin 600 gün sürmesi planlanıyor. İhale dosyasında yer alan 2. etabı kapsayan “zemin ve temel etüdü veri raporu”na göre birinci etapla birlikte 1 milyon metrekareyi geçen tarla ve ham toprak alanına yüzlerce konut yapılması öngörülüyor. Kayıtlardan bakıldığında alanın yapılması planlanan kanal manzaralı olduğu görülüyor. İhale dosyasında projenin ikinci etabının görselleri de mevcut. Görsellerde “bodrum artı 5 katlı” binalar yer alıyor.