Şırnak’ta TOKİ’nin başlattığı ve altı yıldır bitmeyen kentsel dönüşümde AKP’li yöneticilere suçlama

22 Ağustos 2021 Pazar, 03:00

CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren, kentte altı yıl önce TOKİ tarafından başlatılan ancak tamamlanamadığı için tepki çeken kentsel dönüşüm çalışmalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yeren, “TOKİ tarafından yapılan yerler dağıtılmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neyi beklediğini açıklamıyor. Dükkânlar da hâlâ verilmedi. Halkı oyalıyorlar. AKP’li yöneticilerin, Şırnak’ın güzel yerlerindeki konutları kendine ve akrabalarına almak için beklettiği ve sürece müdahale ettiği söyleniyor. Bakanlıkla her görüştüğümüzde de yanıt beklediklerini söylüyorlar ve bugün yarın diyerek erteliyorlar” dedi.

‘SUS PAYI MI?’

Şırnaklıların mağdur olduğunu belirten Yeren, geçen hafta terör mağdurlarına TOKİ’nin 43 konut tahsis ettiğinin açıklandığını anımsatarak “Terör mağduru olan ve bekleyen çok sayıda aile var. Ayrıca kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evlerin sahipleri de var. O hak sahiplerine neden evleri verilmiyor? Ya diğer mağdurlara? Ara ara böyle açıklamalar yapıyorlar ve halkı yatıştırmaya çalışıyorlar. Yıllardır konutlar teslim edilmedi. Bu sus payı mı” diye sordu.

Şırnak’ta eğitimde de mağduriyetler yaşandığını söyleyen Yeren, yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmadığına dikkat çekti. Yeren, “Pandemi sürecinde okullar açık değildi. EBA üzerinden eğitim yürütüldü. 6 Eylül’de okullar açılacak. Nasıl bir süreç işleyecek? Okullar harabe halde” ifadelerini kullandı. Bölgedeki öğretmenevi şikâyetlerine ilişkin de bilgi veren Yeren, şunları kaydetti: “2016’daki Hendek olaylarında Şırnak’taki öğretmenevi yıkıldı. Sonra FETÖ’ye bağlı iki yurda el konuldu. Bu iki yurttan biri kadın, diğeri erkek öğretmenevi olarak tahsis edildi. Öğretmenevinde bir öğretmenin evli olmasına rağmen, eşiyle aynı odada, hatta aynı binada bile kalamadığını duyduk. Öğretmenler şikâyetçi. Şu an yeni bir öğretmenevinin temeli atıldı. Her proje gibi ne zaman biter bilemiyoruz ama sürecin takipçisiyiz. Buradaki öğretmenleri de kaçırmasınlar.”

‘BELEDİYELER ÇALIŞTIRILSIN’

Kentteki koronavirüs vakalarında artış yaşandığını da kayden Yeren, özellikle Cizre ve Silopi hattındaki vaka artışına dikkat çekti. Yeren, “Bu artışı bayramda Suriyelilerin gidiş gelişlerine bağlıyoruz. Bölgedeki hastaneler çok yetersiz. Doktorlar istifa edip gidiyor. AKP’li belediyenin tepkisizliği ise sürüyor. Cumhurbaşkanımız ya AKP’li yöneticileri çalıştırsın ya da görevden alsın. Şırnak kaderine terk edilmesin” diye konuştu.