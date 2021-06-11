Cüneyt Özdemir, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine yaptığı teklifi anlattı: 'İyi ki gitmemişim' dedim

11 Haziran 2021 Cuma, 17:45

YouTube kanalında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dile getirdiği iddiaları yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, Korkmaz ile daha önce yaptığı bir telefon görüşmesini anlattı.

Özdemir, Korkmaz'ın 2020'de kendisini arayarak bir haber kanalı kurmak istediğini ve Bodrum'da görüşme teklif ettiğini söyledi.

Daha sonra arkadaşlarının uyarısı üzerine görüşme teklifini reddettiğini söyleyen Özdemir, "Aynı kareye bile girme" diye uyarıldığını anlattı.

Özdemir, Korkmaz'ın o dönemde aranmadığını ve bakanlarla fotoğraflar çektiğini hatırlatarak "Kim arkadaşlık yapmış-yapmamış bana düşmez ama kendi adıma 'İyi ki gitmemişim' dedim" diye konuştu.