Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi

04 Mayıs 2021 Salı, 12:58

Türbede ellerini arkasında bağlayarak yürümesi soruşturma konusu olan Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahir Çataklı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çataklı, soruşturmanın “İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları” ile ilgili olduğunu söyledi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Youtube hesabındaki canlı yayında tepki gösterdi.

Fatih Erkoç'un "Oynatmaya az kaldı doktorum nerede" şarkısını hatırlatan Özdemir, "Bu yasaklar yüzünden çıldıracağım. Arkadaşlar buna soruşturma olur mu ya? Savcılığın işi gücü yok mu Allah'ınızı seversiniz. Böyle bir şey olabilir mi yani. Bugün İmamoğlu'na oluyor, yarın sana, bana, hepimize. Benim aklım almıyor yani? Sizin aklınız alıyor mu? Böyle ülke yönetilir mi? İmamoğlu böyle yürüdü diye soruşturma açılır mı arkadaşlar? Böyle bir kanun mu var?" diye sordu.





NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "türbede ellerini arkadan bağladığı" gerkeçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturmayı, gazetemizdeki köşesinde duyuran Barış Pehlivan, "İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" ifadelerini kullanmıştı.