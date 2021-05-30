Cüneyt Özdemir’le Rasim Ozan Kütahyalı’dan tarihe geçecek kısalıkta canlı bağlantı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Berat Albayrak iddiasının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'yı telefonla programa bağlayıp, Berat Albayrak'la, Murat Sancak ilişkisini sordu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, istifasının ardından aylardır ortaya çıkmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili, ''Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor'' diye iddia etti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Peker'in bu iddiasını Rasim Ozan Kütahyalı'ya sordu. Kütahyalı ise, havuz başında tarihe geçecek kısalıkta yanıt verdi.
Özdemir, Kütahyalı’ya, “Tek bir soru soracağım; Berat Albayrak'la, Murat Sancak ilişkisi sence doğru olabilir mi?” diye sordu.
'HUKUKU YOKTUR'
Havuz başında bulunan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Cüneyt, Berat Albayrak'ın, Murat Sancak'ın evinde kaldığı iddiası, Sedat Peker'in bu iddiası, tümüyle yalandır. Berat Albayrak'la Murat Sancak arasında öyle evine gidip gelecek bir yakın arkadaşlık hukuku yoktur” dedi.
Kütahyalı'nın cevabının ardından Özdemir, teşekkür ederek yayını sonlandırdı.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den dikkat çeken SADAT iddiası
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Soylu’nun çaresizliği ve Erdoğan’ın açık tehdidi
- Nerede olduğunu açıkladı, Sancak yanıt verdi!
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den açıklama