Cüneyt Özdemir tweetini 10 bin dolara sattı
Cüneyt Özdemir'in NFT ile birlikte satışa çıkardığı bir tweeti 10 bin dolara satıldı.
Cüneyt Özdemir, 26 Mart günü, "Bu tweet bir 'SANAT ESERİ'dir!" ifadesini kullandığı bir tweet paylaşmış ve bu tweeti NFT ile satışa çıkarmıştı.
Yeni bir paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, “Türkiye’nin en pahalı twitini sattık” dedi.
Tweetin satışa sunulduğu internet sayfasında “@izzetpinto78” adlı bir kullanıcının tweet için 10 bin dolar değerinde Ethereum ödediği öğrenildi.
Bu tweet'i satın almak için az önce 10.000$ teklif edildi.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) March 29, 2021
Bugün saat 12.00'de canlı yayında satışı gerçekleştireceğim...https://t.co/vD9bjGfvaq https://t.co/eufxDTKi7m
Söz konusu tweetten elde ettiği geliri Darrüşafaka'ya bağışladığını söyleyen Özdemir, tweeti satın alan kişiye sosyal medya hesabından teşekkür etti.
Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"NFT Twit satışından elde edilen gelirin tamamı olan 78.989 YTL tutarındaki bağışı az önce Darrüşafaka hesabına yatırmayı başardım.Bu vesile ile yeni bir de kampanya açtım. 'Cüneyt Özdemir Bağış Kampanyası' ile siz de çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler @IzzetPinto78"
Özdemir'in tweetindeki "79.989 YTL" ifadesi ise takipçileri tarafından espri konusu oldu.
YTL mi? Hoşgeldin 2006— Mustafa Özgen (@mustafaxozgen) March 29, 2021
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