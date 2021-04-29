Çünkü Dünya Dans Günü

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

29 Nisan Dünya Dans Günü çerçevesinde düzenlenen proje için bir araya gelen sanatçılar, kentin meydan, park, çarşı ve ara sokaklarında dans etti. Proje çerçevesinde İzmir Alsancak Garı ve işlek caddelerde dans eden Tan Sağtürk Akademi Mavişehir Okulu baş öğretmeni İpek Sanıtürk, dansın beden sağlığı açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.