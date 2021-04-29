Çünkü Dünya Dans Günü

İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde “Dans sınır ve mekân tanımaz” sloganıyla bir sokak projesi hayata geçirdi. Sanatçılar, günlük yaşamın sürdüğü meydan, park ve sokaklarda bale, Latin ve hip hop dansı figürleri sergiledi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00
Çünkü Dünya Dans Günü
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29 Nisan Dünya Dans Günü çerçevesinde düzenlenen proje için bir araya gelen sanatçılar, kentin meydan, park, çarşı ve ara sokaklarında dans etti. Proje çerçevesinde İzmir Alsancak Garı ve işlek caddelerde dans eden Tan Sağtürk Akademi Mavişehir Okulu baş öğretmeni İpek Sanıtürk, dansın beden sağlığı açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.


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