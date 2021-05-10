‘Cüppeli amiral’ soruşturmasının bayram sonuna kalmasına emekli askerler tepki gösterdi

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın, makam arabasıyla gittiği tarikat evinde, üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğraflarının basına yansımasının üzerinden bir buçuk ay geçti. Ancak bu süre zarfında Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma sonuçlanmadı. Halen görevde olan Tuğamiral Sarı ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının Şeker Bayramı sonrasına kaldığı öğrenilirken, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Bu soruşturmanın bugüne kadar çoktan tamamlanması ve sonucunun açıklanması gerekiyordu, burada bir oyalama olduğu açık” dedi. Emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da “Bu kişinin bu eylemi, ihracı gerektiren disiplin suçları arasındadır. Benzer durumda açılan soruşturmalardan ihraç sonucu çıktı” görüşünü dile getirdi.

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar, 25 Mart’ta, Veryansın TV’nin internet sitesinde, “Tekkedeki gizemli apolet” başlığıyla yayımlanmıştı. Ardından da Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının “her yönüyle incelendiğini” duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili 5 Nisan’da, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayımlandığı gün TSK, zaten kendi içinde çok yönlü idari bir soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Hulusi Akar ise 7 Nisan’da basına yansıyan açıklamasında Sarı hakkında idari soruşturmanın sürdüğünü söylemiş, Sarı’nın savunmasının istendiğini açıklamıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Nisan’da, “TSK’nin kendi disiplin yönetmeliği içinde gereğini yapacağına inanıyoruz. Deniz Kuvvetleri’nde böyle bir görüntüyü kabul etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

KURUL KARAR VERECEK

Tümamiral Sarı hakkındaki yürütülen disiplin soruşturmasında kararı, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek. TSK Disiplin Yasası’na göre general ve amiraller hakkındaki konularda karar

vermek için oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı başkanlığında Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, bakan yardımcısı, Genelkurmay personel başkanı, bakanlık hukuk işleri genel müdürü ve bakanlık personel genel müdüründen oluşuyor.

BAYRAM SONRASINA KALDI

Edinilen bilgiye göre Tümamiral Sarı hakkında karar verecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun nisan sonunda toplanması gündeme geldi. Ancak Sarı’nın savunması için ek süre talep etmesi üzerine süreç tamamlanamadı. Sarı hakkındaki soruşturmanın sonuçlandırılmasının Şeker Bayramı sonrasına kaldığı belirtildi.

‘YAŞ’I BEKLEYİP EMEKLİ Mİ EDECEKLER?’



Emekli Tümamiral Ahmet Yavuz, “Olayın basında yer almasının üzerinden bir aydan fazla süre geçti. Bu soruşturmanın bugüne kadar çoktan tamamlanması ve sonucunun açıklanması gerekiyordu. Soruşturmanın bitirilmediği ve uzatıldığı görüntüsü var” dedi. “Manzara ortada, burada bir oyalama var, bundan başka bir sonuç çıkartmak mümkün değil” ifadelerini de kullanan Yavuz, “Konuyu unutturalım, olayı soğutalım, Yüksek Askeri Şûra’ya kadar bekletelim, orada emekli edelim gibi bir düşünce olduğu anlaşılıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘İHRACI GEREKTİREN SUÇ’

Emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da olayla ilgili ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde disiplin soruşturması açıldığını anımsattı. Olayın hukuki yönüyle ilgili Üçok, Cumhuriyet’le şu bilgileri paylaştı:

“Burada ilk olarak kılık kıyafetle ilgili yapılması gereken idari işlem var. Askeri disiplini bozan tavır ve eylemler diye bir disiplin suçu var. Bu kişinin bu eyleminin askeri disiplini bozucu eylemlerden olup olmadığı araştırılıyor. Bu, ihracı gerektiren suçlar arasındadır. Bu tabii Yüksek Disiplin Kurulu’nun takdiridir, fakat önceki örneklerde bu eylemleri gerçekleştirenler ihraç edildi. Bunun uygulamaları var, 2020 yılı içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli astsubayın lojmanların çevresinde cüppeyle dolaşması gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu ihraç edildiğini biliyoruz.”

Sarı’nın makam aracıyla tarikat evine gitmesi hakkında savcılık tarafından adli soruşturmanın da yapılması gerektiğini söyleyen Üçok, “Bu eve makam aracıyla gittiği için askeri eşyayı hususi menfaati için kullanmaktan savcılığın soruşturma açması ve ilgili sulh ceza mahkemesinde yargılanması gerekiyor. Bu idarenin değil, mahkemenin konusu. Çünkü burada kendi tarikatına gitmek için makam aracını kullanıyor. Bu, askeri eşyayı hususi menfaati için kullanma suçudur” dedi.