Cyle Larin Kanada'da yine golünü attı!
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, milli takımda gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, milli takımda da gollerine devam ediyor.
Concacaf Gold Cup maçında Kanada ile Martinik karşı karşıya geldi. Kanada geriye düştüğü maçı Larin'in başlattığı gol fırtınası ile çevirmeyi bildi. Kanada'da perdeyi açan isim ise Cyle Larin oldu. Dünya Kupası Elemelerinde başarılı peformans sergileyen ve 6 maçta 7 gol atan Cyle Larin, gollerine devam ediyor.
Kanada Milli takımında 2021 yılında oynadığı 7 maçta 8 gol atan Cyle Larin, bu sezonun genelinde Beşiktaş'ta oynadığı karşılaşmalar dahil olmak üzere toplamda 52 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.
Beşiktaş'ın Larin ile sözleşme uzatmak istediği öğrenildi.
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