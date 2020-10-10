Dağlık Karabağ'da ateşkes yürürlüğe girdi
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes başladı.
Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.
Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.
TÜRKİYE'DEN DESTEK
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında ?bugün yerel saatle saat 12:00’de? yürürlüğe girmek üzere cephe hattında ateşkes ilan edilmiştir. 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.
İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir.
Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
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