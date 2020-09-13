Daha cenazeler çıkmadan TOKİ ihaleye çıktı!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’daki sel hakkında, “Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık” dedi. Enerji ve İklim uzmanı Önder Algelik sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kurum, Dereli Belediyesi Konferans Salonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla düzenlenen, “Yeni Dereli Projesi”nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan deprem, sel, heyelan gibi afetlerin artık tüm insanlığı, tüm şehirleri, mahalleleri ve köyleri etkiler hale geldiğini belirtti.
TELE1'in haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen bölge olduğuna işaret eden Kurum, “Bu çerçevede hem Trabzon’da hem Rize’de hem de Artvin’de, Giresun’da şiddetli yağışlar sebebiyle tüm ilçelerimiz, şehirlerimiz bu afetlerden etkileniyor.” dedi
YENİ SELE DAVET ÇIKARIYOR
Enerji ve İklim uzmanı Önder Algelik kendisine ait sosyal medya hesabından tepki göstererek şunları söyledi:
Kendi yaptığı karakol ve öğretmenevi gibi kamu binaları bile zarar gören şehircilik bakanlığı Dereli’de kısa sürede projeyi yapmış, ihaleye çıkmış ve ihaleyi yapmış bile. İhale denetimsiz, şartları halka kapalı ve sele davet çıkartıyor. Dere yatağını inatla betonluyorlar! Toki ihale açıklamasında geleneksel mimari ile yapılacak demiş. Asfalt-beton-peyzajdan oluşan her yerde gördüğümüz geleneksel Toki mimarisi.
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