N'Golo Kante Şampiyonlar Ligi Finali'nin en iyi oyuncusu seçildi
Dün akşam oynanan Manchester City-Chelsea Şampiyonlar Ligi final maçında başarılı bir performans sergileyen Kante, Şampiyonlar Ligi Finali'nin en iyi oyuncusu seçildi.
2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı dün akşam Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'nda oynandı. Manchester City ve Chelsea arasında oynanan bu karşılaşmayı 1-0 kazanan Chelsea Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Kariyerinin son 5 yılında 6 kupa birden kazanan Kante, dün akşam oynanan maçın en iyi oyuncusu seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, sosyal medyadan paylaştıkları bir gönderi ile Kante'yi tebrik etti.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu karşılaşmanın ardından, "Bu sonucu aldığımız için büyük onur duyuyoruz ama bunu beraber başardık. Her şeyden önce mücadeleci ruhum var ama özellikle takım halinde mücadele etmemiz her şeyden önemli. En önemlisi beraberlik" açıklamalarında bulunmuştu.
İşte UEFA'nın paylaşımı:
N'Golo Kanté wins Player of the Week for his immense #UCLfinal display! #UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/QpFNDwkTzG— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2021
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