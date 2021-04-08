Danıştay, “gündelik yaşamın bir parçası, laikliğe aykırı değil” kararı verdi
Danıştay, TSK’de türban serbestliğine izin veren kararın iptal edilmesi talebini reddetti.
DW Türkçe’nin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı 2017’de TSK kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikle kadın subay, astsubay ve askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine türban takabilecekleri belirtildi. Halkın Kurtuluş Partisi, değişikliği laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a taşıdı.
Danıştay 2. Dairesi, TSK’de türban serbestliğine izin veren yönetmeliğin iptalini oyçokluğuyla reddetti. Kararda türbanın gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekildi ve laiklik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.
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