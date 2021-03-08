Eğitimcilere 'türban' cezası: Yönetmeliği uyguladılar, açığa alındılar

08 Mart 2021 Pazartesi, 12:59

İzmir Bayraklı'da bulunan Cemil Atlas İlkokulu'nda bir öğretmen ve okul müdür yardımcısı, AKP'ye yakınlığıyla bilinen yayın organlarında yayınlanan "İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar" haberiyle hedef gösterilmeleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Müdür yardımcısı ve öğretmenin, türbanlı olarak derse giren ilkokul 4. sınıf öğrencisi bir çocuğu okula almadıkları iddiasıyla açığa alınması tartışma yarattı.

CHP Aydın Milletvekili Avukat Süleyman Bülbül, konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirmede bulundu. İktidarın 28 Şubat'ın yıldönümünde bunu kullanıp bir gündem yaratmaya çalıştığını belirten Bülbül, öğretmen ve okul müdür yardımcısının yönetmeliğin gereğini yerine getirdiğini belirtti. Yapılması gerekenin yönetmeliğe uygun davranıp çocuğu ailesine ve öğretmenin yaptığı gibi idareye bildirmek olduğunu ifade eden Bülbül, çocukla ilgili "kendi rızası ile örtündüğü" yönündeki savunmaya "10 yaşındaki bir çocuğun rızası diye birşey sözkonusu olamaz. Bu sözkonusu olmaya kalkarsa TCK'daki düzenlemeleri bizim değiştirmemiz lazım. 12 yaş altı, 15 yaş üstü ve 18 yaş üstüne göre TCK ile CMK'daki bütün düzenlemeleri buna uygun hale getirmek lazım. Böyle bir mantık olması mümkün değil" diyerek tepki gösterdi.

İktidarın bu gibi olaylarla gündemi saptırmaya çalıştığına işaret eden Bülbül "Tenceresi kaynamayan vatandaşı, işşizliği ve birçok gündemi kenara itecekler. Bunda da başarılı oluyorlar aslında" dedi.

BAŞI AÇIK OLACAĞI ÇOK NET

İzmir Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Veysel Beyazadam da kararla ilgili tepkisini dile getirdi. Bu sonuçtan dolayı üzüntülü olduklarını belirten Beyazadam, "Bir defa Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliği var. Öğrencilerin kılık kıyafet serbestliğinden bahseder. Mevsime uygun giyinmesinden pedagojik özellijlere göre giyinmesinden söz eder. Orada öğrencinin okul içinde başı açık olacağı çok net bir şekilde belirtiliyor. Öğretmen de buna uygun olarak ve doğal olarak okul yöneticilerine yansıtıyor." dedi.

Sorunun okul içerisinde çocuğa rehberlik ederek çok rahat çözülebileceği yerde köpürtülerek algı yönetimi yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Beyazadam, "Halkın geçim sıkıntısı gibi yaşamsal sorunlarının bu kadar gündemde olduğu dönemde bu ve benzeri haberler asıl gündemlerden saptırıyor. Biz burada çocuğumuzu önceleriz. Çocuğumuz eğer burada kullanılıyorsa bu çok daha vahim bir durum" dedi. 4. sınıf öğrencisinin okula türbanla girmesinin yönetmeliğe uygun olmadığı kadar anayasanın laiklik ilkesine ters düştüğünün altını çizen Beyazadam, açığa alınma kararını da yanlış bulduklarını dile getirdi.

İŞTE O MADDE

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kılık kıyafetlerine dair yönetmelikteki ilgili madde "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur." ifadesiyle yer alıyor.



