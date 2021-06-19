İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik değerlendirme

19 Haziran 2021 Cumartesi, 18:24

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de 4.2 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Görür şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, bugün Kartal yöresinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem denizde değil karada. 1999 depremlerinden sonra biz Gebze-Maltepe hattı arasında, KAF’ın Adalar koluna paralel bir zayıflık zonunun/ fayın varlığını biliyorduk. 1999 depremlerinden sonra bu hat üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4’lü mertebelerde depremler olmuştu. Hatta o yıllarda ben buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyarmıştım. Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM Başkanı'ydım. Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir. Sevgiyle.."