Datça açıklarında deprem!

08 Ağustos 2021 Pazar, 20:21

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 14.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 19:55'te yaşandı.