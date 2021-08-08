Datça açıklarında deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Yerin 14.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 19:55'te yaşandı.
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