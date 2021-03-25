Datça Belediyesi, bir tweetini 6 bin dolara sattı

25 Mart 2021 Perşembe, 12:23

Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Twitter'dan paylaştığı 'Sevdiklerinizle birlikte Datça baharı kadar güzel zamanlar dileriz' yazılı çiçek açmış badem ağaçlarının yer aldığı, 'blockchain' teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweetini, dün açık artırmayla satışa çıkardı. Belediyenin, soysal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma

24 saat sürdü. Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Firma, parayı, Datça Belediyesi hesabına yatırdı.

Datça Belediyesi Basın Yayın ve Soysal Medya Sorumlusu Osman Akın, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi. Dünyada daha önce özel şahıslar ve firmalar tarafından benzer satışların gerçekleştirildiğini belirten Akın, "Ancak, dünyada bir resmi kurum olarak tweetini satan ilk kurum Datça Belediyesi oldu" dedi.

NFT uygulaması, internet ortamında yer alan dijital eserlerin işaretlenerek tek bir hak sahibi olunmasını amaçlıyor.

Paranın 90 kız öğrenci arasında bölüştürüleceği kaydedildi.