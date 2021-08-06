Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın afetzedelere yapacağı yardımı açıkladı

06 Ağustos 2021 Cuma, 13:59

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken evlerini kaybeden yurttaşlar için çalışmalar başladı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent ise orman yangınlarının başladığı günden beri yardım toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yangınlara havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklayan Levent, son olarak televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yardım yapacağını duyurdu.

"AFETZEDELERE 5 MİLYONLUK YARDIM"

Sosyal medya hesabından Ilıcalı'nın yardım yapacağını kullanan Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Acun Ilıcalı, Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TLlik ful eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol" dedi.











