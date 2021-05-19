Davutoğlu 'acil operasyon' çağrısı yaptı: Bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmeli

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:10

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sedat Peker’in açıklamaları ile ortaya çıkan mafya-siyaset-medya iddialarına ilişkin bir çağrı açıklaması yaptı.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla konuyla ilgili taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

“Ülkemizde yaklaşık 1.5 yıldır devam eden pandemi nedeniyle millet can derdine düşmüşken, devlet yönetimindeki acizlikler ve illegal ilişkiler de ardı ardına ortaya dökülmektedir” diyen Davutoğlu, "Yasadışı faaliyetlerle yeterli mücadelenin yapılmaması, makamın kötüye kullanılması gibi neredeyse inkar edilemeyecek delillerle ortada olan olaylar ise ya sessiz kalarak geçiştirilmekte ya da inkar edilmektedir. Artık milletin sabrını iyice zorlayan bu gidişe kökten çözümün vakti gelmiş ve geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Başta cumhurbaşkanı, bakanlar, siyasi parti lideri ve sivil toplum örgütleri olmak üzere bütün vatandaşlara seslenen Davutoğlu, “Buradan sesleniyorum, bu çürümüşlük ve kokuşmuşluğa son vermek için ivedi olarak atılması gereken adımlar şunlardır” diyerek 7 maddeden oluşan şu önerilerini paylaştı:

-Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetleri ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’de hem araştırma komisyonu hem de soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konusunda acilen soruşturma başlatmalıdır.

-Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şaibe olmamış yetkililerden oluşan bağımsız bir inceleme heyeti oluşturtulmalıdır.

-İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.

-Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidir.

-Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler benzeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır.

-Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyasetillegal yapı, siyaset-paralel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çıkmaması için Siyasi Ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır.