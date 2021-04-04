Davutoğlu emekli Amirallere tepki gösterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki açıklamasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2021 Pazar, 12:54
Davutoğlu emekli Amirallere tepki gösterdi
Abone Ol google-news

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır” dedi.

Amirallerin açıklamasını eleştiren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır.

Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez.

Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler