Davutoğlu emekli Amirallere tepki gösterdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki açıklamasına tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki açıklamasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır” dedi.
Amirallerin açıklamasını eleştiren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır.
Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez.
Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir.”
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